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الجمعة.. قطع مياه الشرب عن 12 منطقة بأسوان لمدة 8 ساعات

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الجمعة.. قطع مياه الشرب عن 12 منطقة بأسوان لمدة 8 ساعات الجمعة.. قطع مياه الشرب عن 12 منطقة بأسوان لمدة 8 ساعات

مصراوي Masrawy

08:44 م الأربعاء 30 ديسمبر 2020

أسوان - إيهاب عمران:

أصدرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، اليوم الأربعاء، بيانًا حول قطع مياه الشرب، الجمعة المقبل، عن 12 منطقة في مدينة أسوان، لمدة 8 ساعات.

وجاء نص البيان:"نظرًا للقيام بتنفيذ أعمال إحلال وتجديد مياه الكورنيش من مجلس المدينة وحتى نادي أسوان، وهو ما يترتب عليه قطع المياه عن مناطق شرق البندر والحدادين والبركة وسوق الخميس وشارع المطار وشارع الكورنيش القديم وعباس فريد والشارع الجديد وكسر الحجر وأطلس والسلطان أبو العلا ووسط البلد، وذلك اعتبارًا من العاشرة مساء الجمعة وحتى السادسة صباح السبت".

وتهيب الشركة بالمواطنين والجهات الخدمية المعنية، بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب قبل الفترة المحددة، والاتصال بالخط الساخن للشركة رقم 125 في حالة طلب سيارات مياه شرب بالمجان.

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