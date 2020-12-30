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بايدن وترامب يشاركان في تجمعين بجورجيا دعمًا لمرشحيهما لمجلس الشيوخ

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بايدن وترامب يشاركان في تجمعين بجورجيا دعمًا لمرشحيهما لمجلس الشيوخ بايدن وترامب يشاركان في تجمعين بجورجيا دعمًا لمرشحيهما لمجلس الشيوخ

مصراوي Masrawy

08:46 م الأربعاء 30 ديسمبر 2020

واشنطن - (ا ف ب)

‏يشارك الرئيس جو بايدن والرئيس المنتهية ولايته دونالد ، في تجمعين انتخابيين مضادين في جورجيا الاثنين المقبل، عشية انتخابات فرعية على مقعدين في مجلس الشيوخ في الولاية الجنوبية.

وأعلن بايدن، اليوم الأربعاء أنه سيتوجه إلى أتلاتنا عاصمة الولاية، دعمًا لحملة المرشحَين الديموقراطيين جون أوسوف ورافايل وارنوك.

وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق إنه سيكون في بلدة دالتون اعتبارا من ليل الاثنين للمشاركة في تجمع دعمًا للمرشحَين الجمهوريين، عضوي مجلس الشيوخ المنتهية ولايتيهما ديفيد بيردو وكيلي لوفلر.

والانتخابات الفرعية التي يتواجه فيها أوسوف أمام بيردو، ووارنوك أمام لوفلر ستحدد ميزان القوى في مجلس الشيوخ.

والسباق حام وتظهر الاستطلاعات تقارب فرص المرشحين.

ويحتفظ الجمهوريون حاليًا بنحو 50 مقعدًا في المجلس، ومن شأن الفوز بأحد السباقين في جورجيا أن يمنحهم الأكثرية والقدرة على عرقلة جدول أعمال بايدن بعد تسلمه مهامه في 20 يناير.

وإذا فاز الديموقراطيون بمقعدي مجلس الشيوخ سيكون لديهم 50 مقعدًا أيضًا إضافة إلى نائبة الرئيس كامالا هاريس التي يمكنها التصويت وحسم نتائج متعادلة.

وستزور هاريس مدينة سافانا بولاية جورجيا الأحد دعمًا لحملة أوسوف ووارنوك.

وطالما اعتُبرت جورجيا محسوبة على الجمهوريين لكن بايدن تغلب فيها على ترامب بفارق ضئيل في الانتخابات الرئاسية في الثالث من نوفمبر ليصبح أول ديمقراطي يفوز بالولاية بعد بيل كلينتون عام 1992.

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