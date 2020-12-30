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"أول امرأة بالمنصب".. بايدن يختار كاثلين هيكس نائبة لوزير الدفاع

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"أول امرأة بالمنصب".. بايدن يختار كاثلين هيكس نائبة لوزير الدفاع "أول امرأة بالمنصب".. بايدن يختار كاثلين هيكس نائبة لوزير الدفاع

مصراوي Masrawy

08:46 م الأربعاء 30 ديسمبر 2020

واشنطن - (أ ف ب)

اختار الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، كاثلين هيكس نائبة لوزير الدفاع، لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب بالأصالة في حال صادق مجلس الشيوخ على تعيينها.

وترأست هيكس الفريق التابع لبايدن والمكلّف تنسيق العملية الانتقالية في البنتاجون، وسبق أن عملت في وزارة الدفاع في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، وشغلت منصب مساعدة وزير الدفاع لشؤون الاستراتيجية والتخطيط والقوات.

وهي تعمل حاليًا في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن.

كذلك اختار بايدن الذي سيتم تنصيبه في 20 يناير، أن يعين كولن كال الذي كان بدوره عضوًا في إدارة أوباما، في منصب رفيع في البنتاجون.

وجاء في بيان للرئيس المنتخب "هما يعرفان البنتاجون من الداخل والخارج وهما مهيّآن بشكل جيد للتصدي لكل التحديات التي تواجه قواتنا المسلّحة"، بما في ذلك "ترميم تحالفاتنا".

وسبق أن اختار بايدن الجنرال المتقاعد لويد أوستن وزيرًا للدفاع.

وكانت كريستين فوكس قد شغلت في عهد أوباما منصب نائبة وزير الدفاع بالوكالة لمدة ستة أشهر إلى أن تقاعدت في العام 2014 من دون أن يطرح اسمها على مجلس الشيوخ للمصادقة على تعيينها.

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