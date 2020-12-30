البابا تواضروس يعلن وقف عظته الأسبوعية خلال يناير بسبب الأعياد

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

أعلن البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية عن توقف عظته الأسبوعية خلال شهر يناير المقبل بسبب الأعياد.

جاء ذلك خلال عظته الأسبوعية بالكاتدرائية المرقسية يالعباسية والتي ألقائها قبل قليل بدون حضور شعبي تطبيقا للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الكنيسة للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قد أعلنت تعليق خدمة مدارس الأحد والاجتماعات والأنشطة الخدمية بجانب تعليق خدمة القداسات تمامًا، ويمكن لكهنة كل كنيسة إقامة قداس واحد فقط أسبوعيًا بمشاركة ما لا يزيد على خمسة شمامسة.

كما أعلنت الكنيسة تعليق الاحتفالات عيد الميلاد، واقتصار قداس رأس السنة الميلادية، وعيدي الميلاد والغطاس، على الآباء الكهنة فقط دون حضور شعبي للوقاية من انتشار فيروس كورونا.​