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أغلى متر بـ 201 ألف جنيه.. أول مزاد لبيع المحلات التجارية بالعاصمة الإدارية الجديدة

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أغلى متر بـ 201 ألف جنيه.. أسعار أول مزاد لبيع المحلات التجارية بالعاصمة الإدارية الجديدة أغلى متر بـ 201 ألف جنيه.. أول مزاد لبيع المحلات التجارية بالعاصمة الإدارية الجديدة

مصراوي Masrawy

08:11 م الأربعاء 30 ديسمبر 2020

كتب- محمد عبدالناصر:

أجرى المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية العاصمة الإدارية الجديدة، أول مزاد علني لبيع محلات الحي السكني الثالث بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال عبدالمقصود، إن المحلات بمساحات تتراوح من 32 مترا وحتى 95 مترا مربعا، بالسوق التجارية بالمجاورتين الأولى والثامنة بالحي السكني R3 بالمدينة، لافتًا إلى أنه تم تخصيص جلستين لبيع 18 محلا، تم الانتهاء من الجلسة الأولى ببيع 9 محلات وصيدلية، والثانية ستقام يوم 7 فبراير المقبل لبيع 9 محلات وصيدلية بالمجاورة الأولى بالحي السكني R3.

وسجل سعر أعلى متر في أول مزاد بالعاصمة الإدارية، 201 ألف جنيه، لنشاط الصيدلية، أما المحلات التجارية الخاصة بأنشطة الفاكهة والخضار والأسماك ومخبز بلدي تراوح سعر المتر بين 115 ألفا وحتى 125 ألف جنيه.

كما تراوح سعر المتر بين 85 ألف جنيه و108 آلاف للمحلات بأنشطة أدوات منزلية وكهربائية، وسوبر ماركت ومخبز أفرنجي.

ويتم استكمال سداد القيمة بالكامل خلال فترة لا تجاوز 3 أشهر من الترسية، أو سداد ثمن المحل على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة ثلاث سنوات من تاريخ رسو المزاد مضافا إليها عائد يعادل الفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري، وقت السداد، على أن يستحق القسط الأول بعد ثلاثة أشهر من تاريخ جلسة المزاد، مع قيام العميل بتحرير شيكات آجلة بقيمة الأقساط والفوائد باسم الجهاز قبل الاستلام.

كما يتم سداد 5% من القيمة الإجمالية وديعة صيانة خلال شهر من الترسية وقبل الاستلام.​

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