مدير هيئة تطوير المناطق الجبلية بجازان يزور "تحلية الشقيق"

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للاطلاع على المواقع التي يتم تطويرها وحمايتها

استقبل المدير التنفيذي لمحطات تحلية المياه المالحة بالشقيق المهندس أحمد بن محمد معافا، مدير عام هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان محمد بن قاسم واصلي، بمقر المحطة بالشقيق.

وتم خلال الزيارة مناقشة سبل التعاون المشترك بين الجهتين، وقام مدير عام الهيئة بجولة ميدانية يرافقه مدير الأشغال العامة والمتابعة المكلف بالهيئة سعد عبدالعزيز، ومسؤول محطة التجارب الزراعية المكلف نزيه حمادي.

واطلع الوفد خلال الجولة على مرافق محطة التحلية، بالإضافة إلى المواقع المستهدفة التي تسعى المحطة إلى تطويرها وحمايتها والعمل على تحسينها، وإجراءات إعادة تأهيل المواقع المتصحرة.

وعقب الزيارة أوضح مدير عام الهيئة أنها تأتي بهدف التعرف على نشاطات وأعمال المحطة، والاطلاع على المجالات التي يمكن التعاون معها.