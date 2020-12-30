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البعثة الأممية لليبيا: تحديد الـ 24 ديسمبر 2021 موعدُا للانتخابات الليبية

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البعثة الأممية لليبيا: تحديد الـ 24 ديسمبر 2021 موعدُا للانتخابات الليبية البعثة الأممية لليبيا: تحديد الـ 24 ديسمبر 2021 موعدُا للانتخابات الليبية

مصراوي Masrawy

08:10 م الأربعاء 30 ديسمبر 2020

وكالات

‏أعلنت الممثلة الأممية بالإنابة في ليبيا، ستيفاني ويليامز مساء الأربعاء، تحديد الـ 24 ديسمبر 2021 موعدا للانتخابات الليبية، حسبما ذكرت "العربية".

وعقدت الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، الأربعاء، اجتماعًا لأعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي لمناقشة آخر المستجدات والبحث في الخطوات القادمة، ونتائج اجتماعات اللجنة القانونية المشكلة من أعضاء لجنة الحوار، وخطوات استكمال الشروط وتمهيد الطريق أمام العملية الانتخابية.

وكان رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، جدد الأربعاء التزامهم بمخرجات برلين ومبادرتنا السياسية وإعلان القاهرة، بهدف حل الأزمة الليبية سياسيًا.

وقال صالح في تصريحات أوردتها "سكاي نيوز" عربية، الأربعاء، إن جوهر مبادرتنا السياسية بني على تاريخ الاجداد المؤسسين للدولة الليببة.

‏وأكد رئيس مجلس النواب الليبي، أنه تم الاتفاق على مسارات هدفها وقف الاقتتال وحقن الدماء، ‏وأنه سيتم حاليًا وضع قواعد للانتخابات البرلمانية والدستورية خلال المرحلة المقبلة، كما اتفقنا على وضع قواعد دستورية للانتخابات القادمة.
وطالب بضرورة تطهير البلاد من المرتزقة والقوات الأجنبية ووقف التدخلات الخارجية مضيفًا أنه ‏حان الوقت لإدارك ضرورة إخراج المرتزقة من ليبيا، ودعا ‏المجلس الرئاسي الجديد وقف التدخلات وإخراج المرتزقة.

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