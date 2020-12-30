جونسون يوقع رسميًا على اتفاق التجارة بين لندن والاتحاد الأوروبي

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المملكة المتحدة - (أ ش أ)

وقع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، رسميًا على اتفاقية التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، واصفًا إياها بأنها "بداية جديدة".

ونشر جونسون، عبر حاسبه على موقع التواصل الاجتماعي "توتر"، صورة له وهو يوقع على الاتفاقية مغردًا: "بتوقيع هذه الصفقة، فإننا نحقق الرغبة السيادية للشعب البريطاني في العيش بموجب قوانينه الخاصة، التي وضعها البرلمان المنتخب".

وفي وقت سابق اليوم، وقعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل الاتفاق رسميًا، بعد حفل قصير في بروكسل، ثم تم نقل الوثائق بعد ذلك إلى لندن من قبل سلاح الجو الملكي البريطاني ليضع جونسون توقيعه.

وقال ميشيل: إن الاتفاق الذي وقعناه اليوم هو نتيجة شهور من المفاوضات المكثفة التي أظهر فيها الاتحاد الأوروبي مستوى غير مسبوق من الوحدة .. إنها اتفاقية عادلة ومتوازنة تحمي بالكامل المصالح الأساسية للاتحاد الأوروبي وتخلق الاستقرار والقدرة على التنبؤ للمواطنين والشركات."

وذكرت صحيفة "إيفيننج ستاندارد" البريطانية، أن البرلمان وافق، في وقت سابق اليوم، على الصفقة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي قبل الموعد النهائي غداً في 31 ديسمبر، حيث أجاز مشروع قانون العلاقات المستقبلية بالاتحاد الأوروبي في مرحلته الأولى بأغلبية 521 مقابل 73، بأغلبية 448، بعد خمس ساعات فقط من النقاش الأربعاء.