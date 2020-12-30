غدًا.. ختام فعاليات معرض الكتاب الأول بجامعة أسوان

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أسوان – إيهاب عمران:

تختتم غدًا الخميس فعاليات معرض الكتاب الأول بجامعة أسوان والذي أقيم في الفترة من 24-31 ديسمبر الجاري، بمشاركة 20 دار نشر، وضم أكثر من ثلاثة ألاف كتاب في مختلف العلوم.

وتفقد الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، اليوم الأربعاء، معرض الكتاب، وتابع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية عند دخول بوابة الجامعة وبوابات التعقيم الذاتي، وارتداء الكمامات الطبية والحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي وأعمال التعقيم والرش التي تجري بصفة دورية في منشآت الجامعة، حرصًا على سلامة الطلاب والعاملين بالجامعة والزائرين خاصة في ظل إقامة معرض الكتاب المقام بكلية الزراعة بالحرم الجامعي بصحارى.

وقال رئيس الجامعة إن المعرض شهد إقبالًا كبيرًا من الطلاب بمختلف الكليات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجامعة، ومن الجمهور الخارجي، لاقتناء الكتب في مختلف العلوم، إذ يتميز معرض الكتاب هذا العام بتنوع الدور وانخفاض أسعار الكتب.

ووجه شكره للدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، على هذا التعاون الثقافي والمعرفي لأبناء وأهالي أسوان