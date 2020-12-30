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حملت سفاحًا.. الأم والجدة وراء إلقاء طفلة في القمامة بشبين القناطر

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حملت سفاحًا.. الأم والجدة وراء إلقاء طفلة في القمامة بشبين القناطر حملت سفاحًا.. الأم والجدة وراء إلقاء طفلة في القمامة بشبين القناطر

مصراوي Masrawy

08:10 م الأربعاء 30 ديسمبر 2020

القليوبية - أسامة علاء الدين:

كشفت أجهزة البحث الجنائي بالقليوبية، اليوم الأربعاء، غموض العثور على طفلة وسط القمامة، بشبين القناطر، تبين أن والدتها وجدتها ألقتا بها وسط القمامة، خوفا من الفضيحة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بطلب تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال الأم والجدة، ووضع الطفلة في دار الإيواء للرضع بشبرا الخيمة، وتوفير الرعاية اللازمة لها.

تلقى اللواء فخر العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مركز شبين القناطر، بالعثور على طفلة وسط القمامة بالمدينة.

توصلت تحريات المقدم محمد فتحي، رئيس المباحث، إلى أن وراء الواقعة "مطلقة" 31 عامًا، حملت سفاحًا من علاقة غير شرعية، وفور اكتشاف والدتها الأمر عقب وضعها لطفلتها قامتا بإلقاء الطفلة وسط القمامة خوفًا من الفضيحة.

جرى ضبط الأم والجدة واعترفتا بارتكاب الواقعة، وجرى إيداع الطفلة بدار أيتام بشبرا الخيمة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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