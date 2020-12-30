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مدير الصحة العالمية يحذر من الهجمات على العلم أثناء وباء كورونا

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مدير الصحة العالمية يحذر من الهجمات على العلم أثناء وباء كورونا مدير الصحة العالمية يحذر من الهجمات على العلم أثناء وباء كورونا

مصراوي Masrawy

07:56 م الأربعاء 30 ديسمبر 2020

فيينا - (د ب أ)

قال المدير العالم لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في بيان اليوم الأربعاء إن المجتمع الدولي سيفوز في المعركة ضد إذا تعلم دروس عام 2020.

وأوضح جيبريسوس أن العامل الحاسم هو ما إذا كنا سنسمح لنظريات المؤامرة والهجمات على العلم بالانتشار، أو ما إذا كان بإمكاننا السيطرة على الجزء الأخير من الأزمة معًا.

وتابع أن المعلومات الكاذبة أدت إلى معاناة لا داعي لها في عام 2020 .

وأضاف جيبريسوس: "هناك ضوء في نهاية النفق" مشيرًا إلى نشر لقاح وجهود أخرى لهزيمة الوباء الذي اجتاح العالم العام الماضي.

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