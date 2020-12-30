سول: الادعاء العام يطالب بالسجن 9 سنوات لوريث سامسونج بتهمة الفساد

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مصراوي Masrawy

سول - (د ب أ)

في محاكمة فساد أعيد فتحها ضد وريث عملاق الاتصالات سامسونج، لي جاي يونج، طالب ممثلو الادعاء اليوم الأربعاء، المحكمة بفرض عقوبة السجن لمدة 9 سنوات للمتهم، حسبما أفادت عدة شبكات كورية جنوبية ووكالة الأنباء الوطنية يونهاب.

وخلال الجلسة الأخيرة للمحاكمة في المحكمة العليا في سول، أكد الادعاء قوة أكبر شركة مدمجة في كوريا الجنوبية، متهما سامسونج بالتهرب من مسؤوليتها الاجتماعية، وفقًا للتقارير.

وتأتي هذه الإجراءات على خلفية فضيحة فساد تورطت فيها رئيسة كوريا الجنوبية السابقة بارك جيون هاي وصديقها المقرب منذ فترة طويلة تشوي سون سيل.

وتمت إقالة بارك من منصبها في مارس 2017. ويتردد أن سامسونج دفعت ما يقرب من 30 مليار وون (5ر27 مليون دولار) رشاوى لشركات مملوكة لصديق بارك المثير للجدل وأقاربها مقابل الدعم السياسي لدمج شركتين تابعتين للمجموعة.

وقال نائب رئيس شركة سامسونج للإلكترونيات، إنه يأسف لسلوكه في المحكمة ووعد بإنشاء "سامسونج جديدة" حسبما ذكرت وكالة يونهاب. وكان قد نفى في السابق تهم الفساد. ومن المتوقع صدور الحكم الشهر المقبل.

وفي عام 2017، صدر حكم بحق لي بالسجن خمس سنوات، لكن بعد عام واحد، خففت محكمة الاستئناف الحكم إلى المراقبة، وأُطلقت سراح لي.

ومع ذلك، ألغت محكمة سول العليا في وقت لاحق معظم الحكم، وأعادت فتح الإجراءات.

كما يواجه نجل رئيس سامسونج الراحل لي كون هي اتهامات بالتلاعب في أسعار الأسهم والاختلاس في محاكمة منفصلة.