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إيران تبدي استعدادها لدفع تعويضات لعائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية

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إيران تبدي استعدادها لدفع تعويضات لعائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية إيران تبدي استعدادها لدفع تعويضات لعائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية

مصراوي Masrawy

07:42 م الأربعاء 30 ديسمبر 2020

طهران - (د ب أ)

أعربت إيران اليوم الأربعاء، عن استعدادها لدفع تعويضات لأقارب الأشخاص الذين قتلوا عندما أسقطت قوات الدفاع الجوي طائرة ركاب أوكرانية بطريق الخطأ.

وأفادت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية "إرنا" الإيرانية، بأن إيران مستعدة لدفع 150 ألف دولار لأسرة كل من الضحايا الـ 176.

ومن المنتظر دفع المبلغ "على الفور"، وفقًا للمعاونية القانونية لرئاسة الجمهورية الاسلامية الايرانية، إلا أن الوكالة لم تذكر موعدًا محددًا.

ويأتي هذا الإعلان بعد مرور ما يقرب من عام على إسقاط طائرة بوينج الأوكرانية في 8 يناير بعد وقت قصير من إقلاعها من طهران، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصًا.

واعترفت إيران بأنها أسقطت الطائرة بعد تأخير. وفي منتصف يوليو، تحدثت هيئة الطيران في البلاد عن "خطأ بشري" في تقريرها النهائي.

وكان الضحايا من أوكرانيا وإيران وكندا وأفغانستان وبريطانيا والسويد.

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