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بريطانيا: مليون شخص يتلقون لقاح فايزر بنهاية اليوم

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بريطانيا: مليون شخص يتلقون لقاح فايزر بنهاية اليوم بريطانيا: مليون شخص يتلقون لقاح فايزر بنهاية اليوم

مصراوي Masrawy

07:39 م الأربعاء 30 ديسمبر 2020

لندن - (د ب ا)

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن حوالي مليون شخص سيكون قد تم تطعيمهم بلقاح فايزر بنهاية اليوم الأربعاء، لكن وضع الجائحة لا يزال "صعبًا للغاية".

وأضاف جونسون في مقابلة مع عدة شبكات تليفزيونية أن تشدد قيود مكافحة الفيروس في إنجلترا.

و تابع جونسون في المقابلة التي أوردتها وكالة بلومبرج للأنباء، أن إعادة الأطفال إلى المدرسة يشكل تحديا.

واستطرد "ما زالت هناك أسابيع صعبة وربما شهور أمام هذا البلد ".

واشار جونسون إلى أن ليلة رأس السنة الجديدة تخاطر بانتقال الفيروس بشكل كبير، وحث الجمهور على أن يظل منضبطا ويتبع قواعد مكافحة الجائحة.

وأوضح "الأمل في اللقاح والاختبار لايكفيان وحدهما بالنسبة للأسابيع القليلة المقبلة، وربما لفترة أطول".

وذكر رئيس الوزراء البريطاني: "نحن الآن في أشهر الشتاءالصعبة للغاية حيث يجب الحفاظ على التركيز، والحفاظ على الانضباط".

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