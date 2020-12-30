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السويد تسمح باستقبال الرحلات الجوية من بريطانيا بشروط

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السويد تسمح باستقبال الرحلات الجوية من بريطانيا بشروط السويد تسمح باستقبال الرحلات الجوية من بريطانيا بشروط

مصراوي Masrawy

07:36 م الأربعاء 30 ديسمبر 2020

ستوكهولم - (د ب أ)-

أعلنت السويد اعتزامها رفع الحظر المؤقت على رحلات طيران الركاب من بريطانيا اعتبارًا من أول يناير المقبل، مع وجود شهادة تؤكد سلبية تحليل الكشف عن المستجد لدى القادمين من بريطانيا.

أعلن عن هذه الخطوة مايكل دامبرج وزير الشؤون الداخلية، بعد اجتماع لمجلس الوزراء اليوم الأربعاء.

يذكر أنه تم فرض شرط إجراء تحليل الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وتطبيق حظر على الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا منذ 21 ديسمبر الحالي بسبب ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا أسرع انتشار في بريطانيا.

سيتم قبول نتائج الاختبار فقط في غضون 72 ساعة قبل مغادرة الأراضي البريطانية كحد أقصى.

وقال دامبيرج إن "قرار اليوم أداة مهمة للحد من مخاطر العدوى"، مضيفا أنه يتماشى مع توصيات المفوضية الأوروبية.

وأشار الوزير إلى أنه لن يُطلب من المواطنين السويديين تقديم نتيجة تحليل الكشف عن الفيروس للسماح لهم بدخول البلاد ، لكنه شدد على أنه تم نصح كل من كان في بريطانيا بالخضوع للعزل الذاتي وإجراء تحليل فيروس كورونا عند الوصول أيضًا.

وسيتم إعفاء العاملين في مجال نقل الإمدادات الطبية من شرط الخضوع لتحليل فيروس كورونا.

كانت السويد قد أعلنت تسجيل أول إصابة بالسلالة الجديدة لدى أحد القادمين من الخارج والذي وصل إلى البلاد قبيل عيد الميلاد.

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مصراوي Masrawy

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