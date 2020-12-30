"العموم البريطاني" يوافق على الاتفاق التجاري مع الاتحاد الأوروبي

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

لندن - (د ب أ)

وافق مجلس العموم البريطاني اليوم الأربعاء، على الاتفاق التجاري مع الاتحاد الأوروبي لمرحلة ما بعد خروج بريطانيا من التكتل، وجاءت موافقة الغرفة الأولى بأغلبية واضحة بعد قراءة ثانية ليصبح الاتفاق قانونا.

ومن المنتظر أن يتم حصول الاتفاق على موافقة الغرفة العليا من البرلمان البريطاني (مجلس اللوردات) في وقت لاحق.

وجرى استدعاء النواب من عطلة عيد الميلاد للمشاركة في جلسة طارئة استغرقت ساعات اليوم، ووافق مجلس العموم على الاتفاق بأغلبية 521 عضوًا مقابل 73 عضوًا، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

يذكر أنه بفضل تأييد حزب العمال المعارض للاتفاق، فإن الموافقة عليه كانت في حكم المؤكدة تقريبًا قبل 24 ساعة من خروج المملكة المتحدة من السوق الموحدة والاتحاد الجمركي مع التكتل.

وتجدر الإشارة إلى أن الفشل في المصادقة على الاتفاق كان من شأنه المخاطرة بعودة الرسوم الجمركية الباهظة على البضائع التجارية من الجانبين والتسبب في اضطرابات شديدة لسلاسل الإمداد.

وخلال افتتاح الجلسة، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن "الغرض الأساسي من هذا الاتفاق هو إنجاز شيء كان الشعب البريطاني يدرك دائمًا في أعماق قلبه أنه ممكن".

وأضاف جونسون أن البريطانيين بوسعهم "التجارة والتعاون" مع دول أوروبية أخرى مع الاحتفاظ في نفس الوقت بـ"التحكم السيادي في قوانينا ومصيرنا".