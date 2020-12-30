مصرع أحدهما وإصابة الآخر.. حبس مريض نفسي طعن شخصين في شبين القناطر

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القليوبية - أسامة علاء الدين:

قررت نيابة شبين القناطر، بإشراف المستشار علي حسن، المحامي العام لنيابات شمال بنها، اليوم الأربعاء، حبس مريض نفسي، 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بطعن شخصين، مما تسبب في وفاة أحدهما، وإصابة الآخر.

فيما كشفت التحقيقات أن المتهم يدعى "ر.ا.ع"، 55 عامًا، من عزبة كفر أبو زايد، وكان نزيلًا بمستشفى الأمراض العقلية لفترة طويلة، ولديه 3 أبناء، ومنفصل عن زوجته.

وكشفت تحريات المباحث في الواقعة، أنه تردد على مستشفى الأمراض العقلية أكثر من مرة ومعروف بين الأهالي بمرضه النفسي، حيث فوجئ الجميع بأنه هاجم المجني عليهما دون سابق معرفة وطعنهما بـ"سكين" كان بحوزته.

تلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم محمد فتحي، رئيس مباحث مركز شبين القناطر، بقيام أحد الأشخاص بالتعدي على شخصين بميدان المحطة في شبين القناطر بجوار موقف السيارات، ووفاة أحدهما وإصابة الآخر.

انتقل العميد حاتم الحداد، مدير إدارة البحث الجنائي، وتبين قيام أجهزة الأمن بالتحفظ على الجاني وبحوزته سكين، ونقل المصاب والمتوفي إلى المستشفى.

ودلت التحريات أن المتهم من قرية كفر الشرفا دائرة المركز ومعروف بأنه مصاب باهتزاز نفسي، وفوجئ المارة بالشارع بخروجه من وسط السيارات وبحوزته سكين وهاجم المارة فأصاب شخصين لقي الأول مصرعه في الحال وأصيب الثاني.

وكشفت المعاينة أن المتوفي فني صيانة بمستشفى عين شمس، من قرية مشتهر، والثاني عامل بمطحن، تصادف وجودهما في مكان الحادث، خلال حالة الهياج التي أصابت المتهم، فقام بطعنهما وأخذ يهذي بكلام غير مفهوم حتى تمكن رجال الشرطة والأهالي من السيطرة عليه وضبطه في الحال، والتحفظ على جثة المتوفي في مشرحة مستشفى شبين لحين اتخاذ الإجراءات القانونية ونقل المصاب إلى المستشفى للعلاج.