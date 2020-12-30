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669.8 مليار جنيه مساهمة في الإنتاج المحلي.. حصاد الزراعة في 2020 ""

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669.8 مليار جنيه مساهمة في الإنتاج المحلي.. حصاد الزراعة في 2020 "فيديو" 669.8 مليار جنيه مساهمة في الإنتاج المحلي.. حصاد الزراعة في 2020 ""

مصراوي Masrawy

07:31 م الأربعاء 30 ديسمبر 2020

كتب- يوسف عفيفي:

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، يسلط الضوء على حصاد قطاع الزراعة خلال العام الجاري 2020.

ووفقاً للتقرير، ساهم قطاع الزراعة والغابات والصيد في الناتج المحلي الإجمالي عام 2019/2020 بنحو 669.8 مليار جنيه، مقارنة بـ 588 مليار جنيه عام 2018/2019.

ووصل إجمالي الصادرات الزراعية لـ5 ملايين طن عام 2020، وذلك بالرغم من ظروف تفشي في العالم وارتباك حركة النقل الدولية وتوقف الموانئ، ووجود ركود عالمي بنسبة وصلت إلى 30%، مقارنة بـ5.5 مليون طن عام 2019 وقبل أزمة كورونا.

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مصراوي Masrawy

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