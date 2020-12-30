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مصراوي Masrawy

كتب- يوسف عفيفي:

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، فيديو يسلط الضوء على حصاد قطاع الزراعة خلال العام الجاري 2020.

ووفقاً للتقرير، ساهم قطاع الزراعة والغابات والصيد في الناتج المحلي الإجمالي عام 2019/2020 بنحو 669.8 مليار جنيه، مقارنة بـ 588 مليار جنيه عام 2018/2019.

ووصل إجمالي الصادرات الزراعية لـ5 ملايين طن عام 2020، وذلك بالرغم من ظروف تفشي فيروس كورونا في العالم وارتباك حركة النقل الدولية وتوقف الموانئ، ووجود ركود عالمي بنسبة وصلت إلى 30%، مقارنة بـ5.5 مليون طن عام 2019 وقبل أزمة كورونا.