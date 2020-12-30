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مفتي الجمهورية يدين العملية الإرهابية التي استهدفت مطار عدن

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مفتي الجمهورية يدين العملية الإرهابية التي استهدفت مطار عدن مفتي الجمهورية يدين العملية الإرهابية التي استهدفت مطار عدن

مصراوي Masrawy

07:29 م الأربعاء 30 ديسمبر 2020

كتب- محمود مصطفى:

أدان الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، العملية الإرهابية التي استهدفت مطار عدن، أثناء هبوط طائرة رئيس اليمنية وأعضائها؛ مما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى.

وقال المفتي في بيان له: إن جماعات التطرف والإرهاب دائمًا ما تسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار في كل البلدان حتى تكون لقمة سائغة لها.

وأضاف أنه على الشعب اليمني أن يتحد ويقف صفًّا واحدًا مع حكومته، من أجل مواجهة كل المحاولات التي تسعى إلى إثارة الاضطرابات في البلاد.

وتوجه المفتي بخالص العزاء والمواساة إلى اليمن الشقيق حكومة وشعبًا في ضحايا العملية الإرهابية، داعيًا الله أن يحل الأمن والأمان على أوطاننا جميعًا.​

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