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أمن السويس يكشف ملابسات العثور على جثة طفل في مجرى مائي

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أمن السويس يكشف ملابسات العثور على جثة طفل في مجرى مائي أمن السويس يكشف ملابسات العثور على جثة طفل في مجرى مائي

مصراوي Masrawy

07:21 م الأربعاء 30 ديسمبر 2020

السويس – حسام الدين أحمد:

كشفت أجهزة الأمن في السويس، ملابسات واقعة العثور على جثة طفل في مجرى مائي بقرية الألبان الجديدة شمال محافظة السويس.

قال مصدر أمني إن الأهالي عثروا على الطفل عبدالله حسن غريب، 8 سنوات، غارقًا في مياه مجري مائي "قناية" التي تجمع مياه الصرف الزراعي، وجرى نقله إلى مشرحة مستشفى السويس، بعد تغيبه عن منزل الأسرة لمدة يومين وظلت أسرته تبحث عنه حتى عثر عليه الأهالي متوفيًا في اليوم الثالث.

وأضاف المصدر في تصريح صحفي أن فحص مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة هو غرق الطفل في المجرى المائي، وعدم قدرته على النهوض أو السباحة نظرًا لطبيعة التربة بقاع المجرى والتي حالت دون تحرك الطفل بعيدًا عن موقع سقوطه، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

وذكر شهود عيان بالقرية أن الأهالي انتشلوا الجثمان وتعرفوا على هوية الطفل، وسلموه لأسرته التي وضعته في ملاءة بيضاء وعند حضور رجال الإسعاف تسلموا الطفل من أسرته وتوجهوا به إلى المشرحة بعد التأكد من وفاته.

وكان مصدر بمرفق إسعاف السويس ذكر أن الأهالي الذين شاركوا في البحث عن الطفل، عثروا عليه غارقًا في بيارة صرف صحي غير مغطاة بالقرية.

وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت نيابة فيصل والجناين التحقيق واستمعت إلى أقوال والد الطفل، ولم يوجه اتهامات لأي شخص، وقررت النيابة تسليم جثمان الطفل لأسرته لدفنه.

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