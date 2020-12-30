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‏السفارة الأمريكية باليمن: ندعم اليمنية الجديدة

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‏السفارة الأمريكية باليمن: ندعم الحكومة اليمنية الجديدة ‏السفارة الأمريكية باليمن: ندعم اليمنية الجديدة

مصراوي Masrawy

07:12 م الأربعاء 30 ديسمبر 2020

وكالات

‏أدانت السفارة الأمريكية في اليمن، مساء الأربعاء، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار عدن، فور وصول اليمنية الجديدة قادمة من .

وأكدت السفارة الأمريكية، في بيانها وقوفها بجانب الشعب اليمني في سعية نحو السلام، مشددة على دعمها للحكومة اليمنية الجديد التي تسعى إلى عمل أفضل للشعب اليمني.

وقتل وأصيب العشرات إثر هجوم على مطار عدن باليمن وقع بعد وقت قصير من وصول طائرة تقل الحكومة اليمنية الجديدة قادمة من السعودية الأربعاء. وأفاد مراسل إذاعة "مونت كارلو" الدولية إن عدد القتلى لا يقل عن عشرين فيما بلغ عدد المصابين أكثر من ستين، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

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