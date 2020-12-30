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مساعد وزيرة الصحة تزور "سيدة السمنة المفرطة" بالمنوفية (صور)

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مساعد وزيرة الصحة تزور "سيدة السمنة المفرطة" بالمنوفية (صور) مساعد وزيرة الصحة تزور "سيدة السمنة المفرطة" بالمنوفية (صور)

مصراوي Masrawy

07:17 م الأربعاء 30 ديسمبر 2020

المنوفية- أحمد الباهي:

زارت الدكتورة هناء سرور، مساعد وزيرة الصحة وعضو مجلس النواب بمحافظة المنوفية، اليوم الأربعاء، المواطنة شريف، مريضة السمنة المفرطة، والتي أمر الرئيس عبدالفتاح بعلاجها بعد أن تخطى وزنها 350 كيلو جراما، بمستشفى المخ والأعصاب بشبين الكوم.

واطمأنت مساعد وزير الصحة لقطاع الرعاية الأساسية والتمريض، على المريضة وأبلغتها حرص الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، على متابعة حالتها وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاج، متمنية لها الشفاء العاجل.

وكانت المريضة قد وجهت استغاثة عبر موقع "مصراوي"، لرئيس الجمهورية، ووزيرة الصحة، مُطالبة بعلاجها على نفقة الدولة جراء تضخم جسدها بسبب زيادة الوزن، مما جعلها طريحة الفراش لا تقدر على الحركة أو العمل، ولديها طالبة في الثانوية العامة.

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