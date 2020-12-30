"المعقم الجاف".. أحدث الابتكارات الخاصة بالمنشآت

★ ★ ★ ★ ★

عدة جهات حكومية تعاونت في التوصل إليه

تمكّن فريق بحثي من جامعة المجمعة بالشراكة مع مستشفى الملك خالد بالمحافظة، وبالتعاون مع عدة جامعات سعودية وقطاعات حكومية على وثيقة منح ابتكار لنموذج صناعي موثقة من الهيئة السعودية للملكية الفكرية خاصة بأجهزة التعقيم الخاصة للمنشآت.

وكشف الفريق المخترع بقيادة عدد من الأكاديميين السعوديين والإخصائيين، وبالشراكة مع عدة جهات حكومية، عن منح وثيقة براءة اختراع صناعي لجهاز تعقيم يعمل على إبادة الجراثيم الواقعة على الأسطح الخارجية، باستخدام الأشعة الكهرومغناطيسية؛ من ضمنها الأشعة فوق البنفسجية باستخدام تكنولوجيا التعقيم الجاف.

وأجرى الفريق البحثي تجارب أولية على اختبار الجهاز ومدى كفاءته بالتعقيم على عدة أنواع من البكتريا والفيروسات، وتأكيد النتائج بعد عملية التعقيم والتجارب المخبرية التي أثبتت كفاءة المنتج ونجاحه في التخلص من الجراثيم، وفعاليته العملية في ترشيد التكلفة وسهولة نقله واستخدامه في جميع الأماكن.

وبحسب حديث المخترعين فإنه خلال التجارب المعملية استُخدم ثلاثة أمواج مختلفة من الأشعة الفوق بنفسجية الأولى باسم الأشعة الطويلة أو الضوء الأسود، بطول موجي محدد ما بين 320 إلى 390 نانو ميتر يبث طاقة لكل شحنة فوتون بين 3.10 إلى 3.94، وهي من ضمن أنواع الأشعة السليمة التي ليس لها تأثيرات صحية والتي تعطي الجهاز فعالية في القضاء على عدة أنواع من البكتيريا والجراثيم.

وقد تم تزويد الجهاز بمصباح آخر يبث موجًا طوليًّا متوسطًا من الأشعة الفوق بنفسجية تسمي أيضًا بموجة (ب) بطول موجي محدد يتراوح ما بين 320 إلى 280 نانو ميتر يبث طاقة لكل شحنة فوتون بين 3.94 إلى 4.43 يزيد من كفاءة التعقيم لبعض من سلالات البكتيربا بالقضاء عليها، وهذه الأشعة هي من ضمن الأشعة المصرح بها وليس لها أعراض أو مشاكل صحية متراكمة من خلال استخدامها.

كما تم تزويد الجهاز بمصباح ثالث يبث أشعة فوق بنفسجية لموجة قصيرة تسمى أيضًا بموجة (س) بطول موجي محدد يتراوح ما بين 280 إلى 100 نانو ميتر يبث طاقة لكل شحنة فوتون بين 4.43 إلى 12.4 تمنح جهاز التعقيم الكفاءة من التخلص والقضاء على عدة أنواع من الفيروسات، وهي من ضمن الأشعة المصرح باستخدامها في وسائل التعقيم.

وأوضح رئيس الفريق المخترع الدكتور رائد البرادعي، أن المشاركة المؤسساتية ساهمت في إنجاز الاختراع، وذلك بتعاون الفريق البحثي من عدة جهات حسب التخصص وطبيعة المهمة، بداية من الفريق المشارك من مستشفى الملك خالد بمحافظة المجمعة برئاسة فهد عبد المحسن سلطان العتيبي، هشام عبد الله العبد الجبار، وفلاج بداي الحربي، وأحمد بدر العسكر، وعيسي عبد الله العيسي.

وكان للفريق الدور الجوهري في اختبار كفاءة المنتج وعمل الاختبارات المخبرية على الجهاز، بالإضافة إلى مشاركة الدكتور سليمان بن عبدالله السلامة من قسم الأحياء بـجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في التجارب المعملية الخاصة بكفاءة جهاز التعقيم؛ حيث أثبت أن الجهاز يستطيع القضاء على الميكروبات المختلفة بأوقات مختلفة حسب نوع الميكروبات.

ومن مدينة الملك فهد الطبية بالرياض ساهمت الأخصائية إيناس عبد الرحمن العرفج بعملية الاختبار على كفاءة الجهاز وتصميم الشكل الخارجي، وكذلك بمشاركة ومساهمة الدكتور نايف كندش صالح من جامعة حائل في عمل الرسومات الهندسية لجهاز التعقيم، ومن مستشفى ومحافظة الغاط شارك الأخصائي عبد الرحمن محمد عبد الله العمر على إعداد النموذج الأولي لجهاز التعقيم.

ومن جامعة المجمعة شارك كل من: الدكتور رائد سليم عبد القادر البرادعي، الدكتور أحمد إسماعيل جلال إسماعيل، الأستاذة ريما رائد البرادعي، وعبد العزيز صالح فهد الدهمشي، وذلك بعمل الجهاز الفعلي وتركيبة وتسجيل الاختراع والإشراف على كفاءة المنتج.

وقدم د. البرادعي في ختام حديثه خالص الشكر والامتنان لرئيس جامعة المجمعة الدكتور خالد بن سعد المقرن على دعمه المتواصل لبراءات الاختراع والأعمال العلمية وعلى دعمه اللامحدود لإنجاح برامج وأنشطة التطوير والمشاريع الريادية، ولوكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور أحمد بن علي الرميح على دعمه ومتابعته للعمل من البداية وحتى مراحل التجارب والتسجيل.

جامعة المجمعة مستشفى الملك خالد