سائق ينهي حياة جاره ويصيب زوجته في الدقهلية

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الدقهلية- رامي محمود:

لفظ سائق أنفاسه الأخيرة، وأصيبت زوجته، اليوم الأربعاء، في مشاجرة مع سائق، بسبب خلافات الجيرة، في الدقهلية.

تلقى اللواء رأفت الفقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة ميت غمر من مستشفى ميت غمر العام بوصول محمود محمد أنور، 54 عامًا، جثة هامدة مصابًا بكسر في الجمجمة ونزيف بالمخ وجرح تهتكي بالرأس، وزوجته سهام عبدالله محمود، 40 عامًا، ربة منزل، مصابة بجرح قطعي بالصدر وجرح بفروة الرأس، مقيمان بقرية كفور البهايتة التابعة لمركز ميت غمر.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ميت غمر بقيادة الرائد عبدالحميد الشوري، رئيس المباحث، إلى المستشفى، وبسؤال شقيقة المتوفي، ممرضة بمستشفى أوليلة المركزي، اتهمت "أسامة.ا.م"57 عامًا، سائق، بالتعدي على شقيقها وزوجته بالضرب بمطواة وعصا خشبية لخلافات بينهم على الجيرة، وذلك بعد قيام المجني عليه بردم حفرة من أجل إدخال سيارته للشارع المقيم به، إلا أن المتهم رفض ذلك وتعدى على شقيقها.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط مباحث المركز، من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأرشد عن الأداة المستخدمة في ارتكاب الجريمة.

حرر عن ذلك المحضر رقم 38879/2020 جنح مركز ميت غمر، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتعيين خدمات أمنية بالقرية لمنع تجدد الاشتباكات بين العائلتين.