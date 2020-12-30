أخبار عاجلة

"حزب الله": قتلة سليماني أغبياء -
على رِسْلك أيها القائد..! -
خبيرٌ يشرح كيف تعمل "بصمة الدماغ" للكشف عن المُجرمين من طريقة تفكيرهم -
قمة العلا.. قمة الصف الواحد -
"نجم" تتولى إدارة منظومة "منافذ" للتأمين على المركبات الأجنبية -
"آل عدوس " تحتفل بزواج "عبد المجيد "في أبها -
تأييد إلزام اللاعب إبراهيم سعيد بسداد 117 ألف مصروفات دراسية لنجله -
تجديد حبس شاب بتهمة هتك عرض طالبة في المقطم -
‏قتيل وجرحى في إطلاق نار عند كنيسة في تكساس الأمريكية واعتقال مشتبه به -
استعدادًا لتوزيع لقاح كورونا.. وزيرة الصحة تزور مركز القطامية غدًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

وزير المالية: تنظيم هيئة عقارات الدولة سيحقق أهدافها الإستراتيجية نحو حماية عقارات الدولة وتعظيم دورها

Print
وزير المالية: تنظيم هيئة عقارات الدولة سيحقق أهدافها الإستراتيجية نحو حماية عقارات الدولة وتعظيم دورها وزير المالية: تنظيم هيئة عقارات الدولة سيحقق أهدافها الإستراتيجية نحو حماية عقارات الدولة وتعظيم دورها
رفع شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد

وزير المالية: تنظيم هيئة عقارات الدولة سيحقق أهدافها الإستراتيجية نحو حماية عقارات الدولة وتعظيم دورها

رفع وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على تنظيم الهيئة العامة لعقارات الدولة.

وقال معاليه: "إنّ موافقة مجلس الوزراء الموقر على تنظيم الهيئة سيمكنها من المضي قدماً نحو تحقيق أهدافها الإستراتيجية نحو حماية عقارات الدولة وتعظيم دورها التنموي والاقتصادي والرفع من كفاءتها الإنتاجية ".

وأشار معاليه إلى أن التنظيم يؤطر الأدوار التنظيمية والتنفيذية لهيئة عقارات الدولة من خلال إنفاذ إطار تنظيمي متكامل وشفاف وتحقيق حوكمة فاعلة وموثوقة واعتماد الشفافية وكفاءة الإنفاق في منظومة عقارات الدولة، لرفع مساهمة القطاع العقاري الحكومي في الناتج المحلي ورفد الاقتصاد الوطني، وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠ والمضي قدماً نحو آفاق واعدة للتنمية العقارية والاقتصادية.وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
على رِسْلك أيها القائد..!

على رِسْلك أيها القائد..!

خبيرٌ يشرح كيف تعمل "بصمة الدماغ" للكشف عن المُجرمين من طريقة تفكيرهم

خبيرٌ يشرح كيف تعمل "بصمة الدماغ" للكشف عن المُجرمين من طريقة تفكيرهم

قمة العلا.. قمة الصف الواحد

قمة العلا.. قمة الصف الواحد

"نجم" تتولى إدارة منظومة "منافذ" للتأمين على المركبات الأجنبية

"نجم" تتولى إدارة منظومة "منافذ" للتأمين على المركبات الأجنبية

شبكة عيون الإخبارية