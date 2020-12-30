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تعليم "رجال ألمع" يطلق مبادرة "لمسة تقدير" للمستخدمين من الحرّاس والمراسلين

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عرفانًا بما يقدمون ويبذلون من جهود كبيرة في مجال عملهم

تعليم

أطلقت إدارة التعليم بمحافظة رجال ألمع مبادرة (لمسة تقدير) لفئة المستخدمين من الحرّاس والمراسلين بهدف تكريمهم وتقديرهم عرفانًا بما يقدمون ويبذلون من جهود كبيرة في مجال عملهم.

وانطلقت المبادرة التي تأتي بدعم من وقف الوالدين الاجتماعي والخيري وجمعية البر بجدة الممثلة في نادي البر التطوعي، فعليًّا من أمام مجمّع الشعبين للبنات مقرّ عمل الحارس أحمد مفرح عسيري الذي عرف عنه الاعتزاز بعمله والتضحية بجهده ووقته؛ حيث كرّمه مدير التعليم وثمّن جهوده.

في حين انطلقت المبادرة رسميًّا على مسرح إدارة التعليم، وكُرّم فيها مدير التعليم المراسل محمد عبدالخالق لجهده المميز ولخدمته الطويلة في مجال عمله.

وقال مدير التعليم د. أحمد العُمري في كلمته: "هذه المبادرة تأتي تثمينًا للجهود التي بُذلت بإتقان من موظفين يعملون بجد ولا ينتظرون شكرًا أو تقديرًا".

وأضاف: "التكريم سيكون في مقرات عملهم وسيشمل الجنسين (الرجال والنساء)، فهم يقدّمون خدمات جليلة تستحق التبجيل والاحترام والتقدير، مؤكدًا أن ديننا الحنيف يحثّنا على هذه المبادرات لما لها من أثرٍ طيب ووقعٍ نافع"، مشيرًا إلى أننا نسير في ركاب القيادة الرشيدة وأمير المنطقة في تكريم كل من يستحق التكريم.

تعليم

إدارة التعليم بمحافظة رجال ألمع لمسة تقدير

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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