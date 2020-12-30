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المملكة تدين بشدة العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار عدن

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المملكة تدين بشدة العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار عدن المملكة تدين بشدة العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار عدن
أكدت تضامنها ووقوفها إلى جانب اليمن واليمنيين

المملكة تدين بشدة العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار عدن

أدانت حكومة المملكة العربية بأشد وأقسى العبارات، العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار عدن اليوم، وأوقع عدداً من القتلى والمصابين.

جاء ذلك خلال بيان صدر عن وزارة الخارجية كان نصه كالتالي:
تدين حكومة المملكة العربية السعودية بأشد وأقسى العبارات، العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار عدن اليوم، وأوقع عدداً من القتلى والمصابين، تزامنًا مع وصول الطائرة التي تُقل رئيس وأعضاء اليمنية الجديدة.

إن هذا العمل الغادر الذي تقف خلفه قوى الشر ليس موجّهًا ضد الحكومة اليمنية الشرعية فحسب؛ بل للشعب اليمني الشقيق بكامل أطيافه ومكوناته السياسية الذي ينشد الأمن والسلام والاستقرار والازدهار في الوقت الذي تقف قوى الظلام في طريق تحقيقه لتطلعاته.

تؤكد المملكة العربية السعودية تضامنها ووقوفها إلى جانب اليمن واليمنيين كما كانت منذ اليوم الأول، وكلها ثقة بأن حادثة اليوم لن تزيدهم إلا إصرارًا وثباتًا في تحقيق طموحاتهم واستعادة شرعيتهم.

خالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا، وصادق التمنيات بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين.المملكة العربية السعودية مطار عدن

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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