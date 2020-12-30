أخبار عاجلة

تأييد إلزام اللاعب إبراهيم سعيد بسداد 117 ألف مصروفات دراسية لنجله -
تجديد حبس شاب بتهمة هتك عرض طالبة في المقطم -
‏قتيل وجرحى في إطلاق نار عند كنيسة في تكساس الأمريكية واعتقال مشتبه به -
استعدادًا لتوزيع لقاح كورونا.. وزيرة الصحة تزور مركز القطامية غدًا -
بالصور.. لجنة متخصصة تتفقد عزل أسوان وتتأكد من توفر أسطوانات الأكسجين -
غلق 8 محال ومطاعم في كفرالشيخ خالفت الإجراءات الاحترازية -
بحرية الاحتلال الإسرائيلي تستهدف مراكب الصيادين جنوب قطاع غزة -
الجيش اليمني: مقتل وإصابة أكثر من ألف من الحوثيين في معارك بتعز خلال 2020 -
خبيرٌ يشرح كيف تعمل "بصمة الدماغ" للكشف عن المُجرمين من طريقة تفكيرهم -
قمة العلا.. قمة الصف الواحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

الخطوط الجوية اليمنية تعلن تحويل رحلاتها إلى مطار سيؤن بعد الهجوم على عدن

Print
الخطوط الجوية اليمنية تعلن تحويل رحلاتها إلى مطار سيؤن بعد الهجوم على عدن الخطوط الجوية اليمنية تعلن تحويل رحلاتها إلى مطار سيؤن بعد الهجوم على عدن

مصراوي Masrawy

06:42 م الأربعاء 30 ديسمبر 2020

وكالات

‏أعلنت الخطوط الجوية اليمنية، مساء الأربعاء، تحويل رحلاتها إلى مطار سيئون بحضرموت، بعد الهجوم الذي استهدف ‎مطار عدن الدولي لحظة وصول الجديدة.

‎وأكدت الخطوط الجوية إغلاق مطار عدن بشكل مؤقت لحصر الخسائر التي لحقت به إثر الاستهداف الذي وقع به اليوم.

وقتل وأصيب العشرات إثر هجوم على مطار عدن باليمن وقع بعد وقت قصير من وصول طائرة تقل الحكومة اليمنية الجديدة قادمة من الأربعاء. وأفاد مراسل إذاعة "مونت كارلو" الدولية إن عدد القتلى لا يقل عن عشرين فيما بلغ عدد المصابين أكثر من ستين، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تأييد إلزام اللاعب إبراهيم سعيد بسداد 117 ألف مصروفات دراسية لنجله

تأييد إلزام اللاعب إبراهيم سعيد بسداد 117 ألف مصروفات دراسية لنجله

تقرير ومؤشر إلكتروني.. إجراءان جديدان من الحكومة بشأن أكسجين المستشفيات

تقرير ومؤشر إلكتروني.. إجراءان جديدان من الحكومة بشأن أكسجين المستشفيات

الدرَّاج "الغنيم": "رالي داكار" فرصة استثنائية لاستكشاف جغرافيا السعودية وطبيعتها الخلابة

الدرَّاج "الغنيم": "رالي داكار" فرصة استثنائية لاستكشاف جغرافيا السعودية وطبيعتها الخلابة

"الكمامة للجميع".. المواطنون يلتزمون بتعليمات الحكومة لمواجهة كورونا (صور)

"الكمامة للجميع".. المواطنون يلتزمون بتعليمات الحكومة لمواجهة كورونا (صور)

شبكة عيون الإخبارية