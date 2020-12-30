مصرع طفل داخل منزل تحت الإنشاء في الدقهلية

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مصراوي Masrawy

الدقهلية- رامي محمود:

لقي طفل مصرعه، اليوم الأربعاء، إثر سقوط بوابة حديدية عليه خلال لهوه بمنزل تحت الإنشاء بقرية القزاقزة التابعة لمركز المنزلة بالدقهلية.

كان اللواء رأفت الفقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقي مركز شرطة المنزلة بلاغًا محمد سعد رضوان، 36 سنة، سائق ومقيم قرية القزاقزة، بأنه حال لهو نجله "إياد" 8 سنوات، تلميذ، بمنزل تحت الإنشاء بالقرية محل إقامته، سقط عليه "حلق" أحد الأبواب به، مما أدى إلى إصابته التي أودت بحياته.

انتقل ضباط مباحث مركز شرطة المنزلة إلى مكان الواقعة، وبسؤال والدة الطفل الضحية، لم تتهم أحدًا بالتسبب في وفاة نجلها، وأكدت صحة أقوال زوجها.

وأكد تقرير مفتش الصحة أن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية نتيجة نزيف داخلي بالصدر والمخ، ولا توجد شبهة جنائية.

حرر عن ذلك المحضر رقم 4160/2020 إداري مركز المنزلة، والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيقات.