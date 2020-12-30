"قصدوا مواطن عفتها".. أسباب إحالة المتهمين بالتحرش بـ"فتاة ميت غمر" للجنايات

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مصراوي Masrawy

الدقهلية - رامي محمود:

أحال المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، اليوم الأربعاء، 7 متهمين في القضية رقم 9045 لسنة 2020 المقيدة برقم 2608 سنة 2020 كلي جنوب المنصورة، لمحكمة الجنايات، ف القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة ميت غمر"، والتي تمثلت في قيامهم بالتحرش بفتاة خلال سيرها بالشارع.

واتهمت النيابة العامة كل من "محمد.ص.ا" 18 سنة، طالب بكلية التجارة، و"أحمد.س.أ" 19 سنة، طالب بمعهد النيل، و"محمد.ق.ف" 16سنة، طالب بالصف الثاني الثانوي، و"عبدالله.أ.م" 17 سنة، طالب بالصف الثاني الثانوي الصناعي، و"محمد.هـ.م" 16 سنة، طالب بالصف الثاني الثانوي التجاري، و"مصطفى.هـ.م" 17 سنة، طالب بالصف الثاني الثانوي العام، و"علي.م.ا" 16 سنة، طالب بالصف الثالث المهني، بهتك عرض المجني عليها "ياسمين.م.ا" بالقوة والتهديد وتتبع خطاها بواسطة السيارة قيادة المتهم الأول والدراجة النارية قيادة المتهم السادس، و رشقوها بنظراتهم وعباراتهم اللاذعة موصدين عليها خط سيرها لترضخ لهم وينالوا شرفها.

وتضمن أمر الإحالة أن المتهمين قصدوا مواطن عفة المجني عليها، ووضعوا أجسادهم بجسدها مطوقين أيديهم بجسدها، وقاموا بملاحقتها وتتبع خط سيرها وإتيانهم بتلميحات جنسية بالقول والفعل قاصدين الحصول منها على منفعة جنسية وهي ملامسة مواطن عفتها.​

يذكر أن اللواء رأفت الفقي، مدير أمن الدقهلية، قد تلقي إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من "ياسمين.م.ا" 23سنة، طالبة، بأنها أثناء سيرها بالطريق العام ليلًا تتبعها عدد من الأشخاص وتحرشوا بها.

انتقل ضباط وحدة مباحث القسم إلى مكان البلاغ وبفحص كاميرات المراقبة جرى تحديد 7 متهمين وضبطهم، وعرضهم على النيابة، وانتهى مصطفى عبدالغني، وكيل النيابة الكلية، من التحقيقات يوم 22 ديسمبر الجاري، وأحال الأوراق إلى المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنصورة الذي قرر إحالة المتهمين إلى المحاكمة.