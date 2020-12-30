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تصل لـ 150 جنيها والإحالة للنيابة.. عقوبات عدم ارتداء الكمامة بداية من الأحد المقبل

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تصل لـ 150 جنيها والإحالة للنيابة.. عقوبات عدم ارتداء الكمامة بداية من الأحد المقبل تصل لـ 150 جنيها والإحالة للنيابة.. عقوبات عدم ارتداء الكمامة بداية من الأحد المقبل

مصراوي Masrawy

06:43 م الأربعاء 30 ديسمبر 2020

كتب- محمد نصار:

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتحديد الإجراءات الواجب اتباعها للتصدي لفيروس كورونا المستجد خلال المرحلة القادمة.

وتضمن القرار إلزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية أثناء تواجدهم بجميع وسائل النقل الجماعية سواء العامة أو الخاصة وأثناء ترددهم أو تواجدهم بجميع الأماكن العامة المغلقة التي تستقبل الجمهور أو الأماكن المفتوحة التي يتعذر فيها تحقيق التباعد الاجتماعي المطلوب طبقاً للاشتراطات الصحية.

ويحظر على المسئول عن الإدارة الفعلية بوسائل النقل أو الأماكن المشار إليها السماح للمواطنين باستقلالها أو دخولها بدون ارتداء الكمامة الواقية.

ويعاقب كل من يخالف حكم ارتداء الكمامة الواقية بغرامة لا تتجاوز ١٥٠ جنيهاً، كما يعاقب المسئول عن وسيلة المواصلات أو المكان بغرامة لا تتجاوز ١٥٠ جنيهاً عن كل مخالفة متى ثبت علمه بالجريمة وكانت قد وقعت بسبب إخلاله بواجباته الوظيفية.

وأجاز القرار للمتهم التصالح فوراً في الجرائم المشار إليها مقابل دفع مبلغ يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة، ويكون الدفع لمأموري الضبط القضائي الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالتنسيق مع الوزير المختص، وإذا لم يتم التصالح الفوري يحال المتهم إلى النيابة العامة لإقامة الدعوى الجنائية.

ونص القرار على أنه إذا أقيمت الدعوى الجنائية، يجوز للمتهم التصالح في هذه الجرائم إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة وذلك قبل صدور حكم في الموضوع، وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح.

وأوضح القرار أنه يتم تطبيق غرامة عدم ارتداء الكمامة الواقية بداية من الأحد المقبل.​

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