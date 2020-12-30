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الإمارات والبحرين تدينان الهجوم الإرهابي على مطار عدن وتصفانه بالجبان

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الإمارات والبحرين تدينان الهجوم الإرهابي على مطار عدن وتصفانه بالجبان الإمارات والبحرين تدينان الهجوم الإرهابي على مطار عدن وتصفانه بالجبان
أكدا أنه مشروع شرير يسعى لتقويض فرص الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة

الإمارات والبحرين تدينان الهجوم الإرهابي على مطار عدن وتصفانه بالجبان

أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار العاصمة اليمنية المؤقتة في عدن بالتزامن مع وصول وزراء وأعضاء حكومة الكفاءات اليمنية الجديدة لبدء عملها بعد تشكيلها تنفيذًا لاتفاق الرياض.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان لها: إن محاولات استهداف اتفاق الرياض عبر استهداف اليمنية الجديدة ما هو إلا مشروع شرير يسعى إلى تقويض فرص الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة، مؤكدة أهمية العمل على مواجهة هذه المحاولات التخريبية بكل يقظة وإصرار.

وأعرب البيان عن إدانة دولة الإمارات الشديدة لهذه الأعمال الإرهابية، ورفضها القاطع والدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

وشدد على أن استمرار هذه الهجمات يوضح طبيعة الخطر الذي يواجه المنطقة من الانقلاب الحوثي، وسعي هذه الميليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدة أن التحالف العربي بقيادة المملكة مستمر في دعم ومساندة كل ما يحقق مصلحة الشعب اليمني الشقيق ويسهم في استقراره وأمنه.

في سياق متصل أدانت البحرين الهجوم الإرهابي معربة عن خالص التعازي والمواساة لأهالي وذوي الضحايا وللحكومة والشعب اليمني الشقيق، وتمنياتها لجميع المصابين بالشفاء العاجل.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية تضامن ودعم مملكة البحرين للجمهورية اليمنية الشقيقة، مشيرة إلى أن هذا العمل الإرهابي الآثم يعكس إصرارًا واضحًا من ميليشيات الحوثي الإرهابية على مواصلة اعتداءاتها على المؤسسات والمنشآت المدنية وزعزعة الأمن والاستقرار في اليمن، وعرقلة التوصل إلى أي حل سياسي يلبي طموحات الشعب اليمني الشقيق للأمن والاستقرار والسلام.الإمارات الهجوم الإرهابي مطار العاصمة اليمنية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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