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تناولت صبغة شعر.. انتحار ربة منزل بسبب الديون في قنا

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تناولت صبغة شعر.. انتحار ربة منزل بسبب الديون في قنا تناولت صبغة شعر.. انتحار ربة منزل بسبب الديون في قنا

مصراوي Masrawy

06:12 م الأربعاء 30 ديسمبر 2020

قنا-عبدالرحمن القرشي :

أقدمت ربة منزل على الانتحار، اليوم الأربعاء، بعد تناولها مادة سامة "صبغة شعر"، في مركز قوص جنوبي محافظة قنا.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قوص، يفيد بانتحار "إسراء، ا،م" 29 عامًا، من قرية المعري، متزوجة بقرية الكلالسة، بعد تناولها مادة سامة.

وبإجراء التحريات، تبين أنها أقدمت على الانتحار بسبب الديون التي لم تقدر على سدادها، نتيجة اقتراضها مبلغ مالي.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.

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