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هل أصدرت الصحة منشورًا يحذر المشتبه في إصابتهم بكورونا من الذهاب للمستشفيات؟

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هل أصدرت الصحة منشورًا يحذر المشتبه في إصابتهم بكورونا من الذهاب للمستشفيات؟ هل أصدرت الصحة منشورًا يحذر المشتبه في إصابتهم بكورونا من الذهاب للمستشفيات؟

مصراوي Masrawy

06:19 م الأربعاء 30 ديسمبر 2020

كتب- يوسف عفيفي:

حذرت وزارة الصحة والسكان المصرية من الانسياق خلف أحد المنشورات التي تحذر المواطنين من الذهاب للمستشفيات حال الشعور بأعراض المستجد.

يأتي ذلك ردا على تداول منشور يحذر المواطنين من الذهاب للمستشفيات في حال الشعور بأعراض كورونا أو أي مرض آخر، كما يتداول رقم غير صحيح للدعم الطبي.

وقالت الوزارة، عبر صفحتها على فيسبوك، إن هذا المنشور لا يمت بصلة لوزارة الصحة المصرية، كما أن الوزارة تؤكد للمواطنين أن جميع المستشفيات متأهبة لاستقبال المرضى سواء مرضى فيروس كورونا أو غيرهم وأن رقم التواصل مع الوزارة هو ١٠٥.​

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