"قطاع الفنون التشكيلية" يعلن تأجيل صالون الشباب لأجل غير مسمى

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

أعلن قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور خالد سرور، تعليق كل الأنشطة الفنية بقصر الفنون، وتأجيل افتتاح صالون الشباب في دورته الـ 31 لحين إصدار قرار بإعادة الأنشطة مرة أخرى.

جاء ذلك بناءً على ما صدر من قرارات من قبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تهدف إلى الحفاظ على سلامة المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا.

جدير بالذكر أن إدارة قصر الفنون، قد أعلنت عن النتيجة النهائية للمُشاركين في صالون الشباب بدورته الـ 31 عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك في 20 ديسمبر، على أن يُحدد موعد افتتاح الصالون خلال الشهر الجاري.​