رئيس البرلمان العربي يحمّل جماعة الحوثي المسؤولية عن تفجيرات مطار عدن

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قال: أعمال إرهابية استهدفت المدنيين الأبرياء تستوجب تحركًا دوليًّا عاجلًا

حمل رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، جماعة الحوثي المسؤولية عن التفجيرات الإرهابية التي جرت اليوم بمطار عدن في جنوب اليمن، وطالب بتحرك دولي عاجل.

وعبر رئيس البرلمان العربي عن إدانته لتلك التفجيرات التي أسفرت عن وقوع عدد من القتلى والجرحى، قائلًا: "هذه الأعمال الإرهابية التي استهدفت المدنيين الأبرياء تستوجب تحركًا دوليًّا عاجلًا لمحاسبة مرتكبيها ومن يدعمهم بالمال والسلاح، وفقًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

"العسومي" قال: "وقوع هذا الهجوم الإرهابي الجبان بالتزامن مع وصول الحكومة اليمنية الجديدة لبدء عملها بعد تشكيلها تنفيذًا لاتفاق الرياض، يكشف عن الأهداف الخبيثة لميليشيا الحوثي الانقلابية والنظام الإيراني الداعم لها في إفشال الإنجاز الذي تم التوصل إليه مؤخرًا بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، ومن قبله تنفيذ الشق الأمني والعسكري في اتفاق الرياض".

رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي