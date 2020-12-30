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القيادة تهنئ رئيس بوركينا فاسو بمناسبة إعادة انتخابه

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القيادة تهنئ رئيس بوركينا فاسو بمناسبة إعادة انتخابه القيادة تهنئ رئيس بوركينا فاسو بمناسبة إعادة انتخابه
في برقيتين من خادم الحرمين وولي العهد

القيادة تهنئ رئيس بوركينا فاسو بمناسبة إعادة انتخابه

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس روك مارك كريستيان كابوري رئيس بوركينا فاسو بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لبوركينا فاسو.
وقال الملك المفدى: "تلقينا ببالغ السرور نبأ إعادة انتخابكم رئيساً لبوركينا فاسو، ويسرنا بهذه المناسبة أن نعرب لكم عن تهانينا الصادقة وأمنياتنا لكم بالتوفيق والسداد، وأن نشيد بمتانة العلاقات التي تجمع بلدينا، مؤكدين لفخامتكم حرصنا على توثيق التعاون الثنائي لما فيه مصلحة بلدينا وشعبينا الشقيقين. راجين لفخامتكم دوام الصحة والسعادة، ولشعب بوركينا فاسو الشقيق المزيد من التقدم والازدهار".
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، للرئيس روك مارك كريستيان كابوري رئيس بوركينا فاسو بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لبوركينا فاسو.
وقال سمو ولي العهد: "تلقيت ببالغ السرور نبأ إعادة انتخاب فخامتكم رئيساً لبوركينا فاسو، ويسرني بهذه المناسبة أن أعرب لكم عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح. راجياً لفخامتكم موفور الصحة والسعادة، ولشعب بوركينا فاسو الشقيق التقدم والرقي".خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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