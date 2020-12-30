اليمن.. لجنة للتحقيق في تداعيات عمل إرهابي استهدف مطار عدن

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برئاسة وزير الداخلية وعضوية القيادات الأمنية وبالتنسيق مع "تحالف دعم الشرعية"

وجه الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، بتشكيل لجنة للتحقيق في تداعيات العمل الإرهابي الاجرامي الذي استهدف مطار عدن الدولي، برئاسة وزير الداخلية وعضوية قيادات الأجهزة الأمنية والاستخباراتية والسلطة المحلية بعدن بالتنسيق مع تحالف دعم الشرعية.

وأكد رئيس الجمهورية اليمنية أن الأعمال الإرهابية التي تفتعلها مليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً والجماعات الإرهابية المتطرفة لن تثني الحكومة الشرعية من ممارسة مهامها من العاصمة المؤقتة عدن، ومواصلة جهودها الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار، وجهود تطبيع الأوضاع في مختلف المحافظات وإنهاء الانقلاب.

كما وجه الرئيس اليمني، الحكومة وأعضاءها، بالعمل وبوتيرة عالية من العاصمة المؤقتة عدن، والوقوف على احتياجات المواطن، وتوحيد الجهود لمواجهة تمرد وانقلاب مليشيا الحوثي الايرانية.

وأكد أن اليمن تمر بمرحلة استثنائية تتطلب تضافر الجهود المخلصة لكافة القوى السياسية والحزبية والمجتمعية، والوقوف صفاً واحداً لمواجهة كافة التحديات من أجل الوصول باليمن إلى آفاق رحبة يسودها الأمن والاستقرار في ظل الدولة المدنية الاتحادية.

وقال "هادي": "مهما حاول المتربصون بافتعال الأعمال الإرهابية، فإن قوى الخير والنوايا الصادقة ستنتصر دوماً على قوى الشر وأدواتها المختلفة"، مشدداً على ضرورة تعزيز الجهود الأمنية، ورفع مستوى اليقظة والجاهزية لمواجهة كافة التحديات.

وأكد على تقديم كافة أوجه الدعم للحكومة وأعضائها؛ لما من شأنه تقديم الخدمات للمواطنين في مختلف المحافظات، واستتباب وتطبيع الأوضاع في المحافظات المحررة، مشيراً إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب من الحكومة تحمل الصعوبات ومواجهة التحديات الماثلة أمامها نتيجة الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً.الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي