عضوية النقابة وبيان حالة.. ضوابط جديدة لظهور الأطباء في البرامج

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

عقد الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، وذلك لمناقشة وضع أطر لتنظيم ظهور الأطباء في البرامج التلفزيونية وكذلك إعلانات المنتجات الطبية.

حضر اللقاء الكاتب الصحفي صالح الصالحي وكيل أول المجلس، والمستشار أحمد عبدالعزيز أمين عام المجلس، واللواء أركان حرب أيمن سليمة وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المجلس، والدكتورة نجوى الشافعي وكيل نقابة الأطباء عضو مجلس الشيوخ، والدكتور أسامة عبدالحي أمين عام النقابة.

واتفق الحضور على ضرورة تنظيم ظهور الأطباء في البرامج التلفزيونية للعمل على حماية المرضى والمواطنين، وتنقية المهنة من الدخلاء والمدعين، وذلك من خلال عدم ظهور أي شخص إلا إذا كان عضوًا بنقابة الأطباء وحاصلًا على شهادة بيان حالة من النقابة.

وقال جبر إن الهدف من تنظيم ظهور الأطباء ليس المنع أو التقييد ولكن الأمر يهدف في المقام الأول إلى تنقية المهنة من غير المتخصصين الذين يسيئون للأطباء، كما يكفل تنظيم ظهور الأطباء إعلامياً حماية المرضى من الإعلانات غير الصحيحة التي تروج لمنتجات ليس لها فعالية لعلاج الأمراض.

وأضاف: "يجب على النقابة تفعيل عمل لجان الرصد لرصد البرامج غير المختصة، وكذلك على النقابة عمل نشرة شهرية بالعقاقير والأدوية التي يتم الإعلان عنها ومدى جدواها للمرضى وتعريفهم بمساوئ تناولها دون إشراف طبي، كما يجب تكثيف وزيادة الوعي لدى المواطنين وتوجيههم وإرشادهم نحو عدم تناول أي دواء دون إشراف طبي أو استشارة الطبيب نظرًا لخطورة ذلك الأمر على الصحة العامة، وذلك بسبب ظهور الكثير من الأطباء وغير الأطباء للحديث في أمور طبية وأدوية وعقاقير قد تضر المرضى عند تناولها".

وأوضح جبر: "الأمر يحتاج إلى تنظيم في اتجاه التيسير وليس التضييق، وسنعمل قريباً على تنظيم بيع الهواء في بعض البرامج والقنوات الفضائية".

واتفق الحضور على ترتيب لقاء مشترك قريبًا بين نقابات الأطباء والصيادلة والأسنان لمناقشة تنظيم ظهور الأطباء إعلاميًا.

من جانبه، قال الدكتور حسين خيري إن هناك مشكلة كبيرة في ظهور الأطباء وغير الأطباء في وسائل الإعلام والحديث في أمور طبية ليسوا على دراية بها، وكذلك التسويق لمنتجات قد تكون غير صحية، والإعلان عن أرقام هواتفهم وعناوينهم وهي أشياء ليست من أصول المهنة.

وأضاف خيري: "حضرنا إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام من أجل وضع إطار لمعالجة تلك المشكلة، لأن هناك الكثير من الشكاوى من الأطباء ضد ذلك الأمر، ونريد من المجلس مساعدتنا في القضاء على تلك المشكلات المسيئة للأطباء".

بدوره، أكد الدكتور أسامة عبدالحي، على أن النقابة لن تقوم بمجاملة أي طبيب لأن قضية ظهور غير المتخصصين إعلاميًا أصبحت مأساة للأطباء وتسيء لهم وجموع الأطباء يرفضون ذلك، فيجب عند ظهور الأطباء إعلاميًا الحديث في تخصصهم.

وتابع: "نحن لا نسعى لفرض رقابة على المحتوى ولكن نسعى للوصول إلى برامج تخرج بشكل سليم وصحيح لحماية الأفراد الذين يشاهدون تلك البرامج"، موضحاً أن هناك الكثير من الشكاوى ترد من الأطباء لهذا السبب، ونريد العمل مع المجلس على تقنين الأمر.​