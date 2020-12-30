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مصراوي Masrawy

مصر - (أ ش أ)

حققت الدبلوماسية المصرية على مدار عام 2020، إنجازات مهمة في تأمين المصالح والأهداف الوطنية في مختلف الدوائر شرقا وغربا، شمالاً وجنوبًا اعتمادًا على التنوع والتوازن في العلاقات مع مختلف دول العالم مع الحفاظ على المصالح الوطنية لمصر؛ ومحددات السياسة الخارجية التي رسمها الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ خطاب التنصيب في يونيو 2014.

وانطلاقًا من مبادئ السياسة الخارجية المصرية، القائمة على دعم السلام والاستقرار في المحيط الإقليمي والدولي، ودعم مبدأ الاحترام المتبادل بين الدول، والتمسك بمبادئ القانون الدولي، واحترام العهود والمواثيق، ودعم دور المنظمات الدولية وتعزيز التضامن بين الدول، وكذلك الاهتمام بالبعد الاقتصادي للعلاقات الدولية، وعدم التدخل في الشئون الداخلية للغير، ومن رؤية القيادة السياسية السليمة لواقع ومستقبل الأوضاع الدولية والإقليمية وتحديدها الواضح للأهداف، والتفاعل المباشر والواضح على المستوى الرئاسي مع القضايا الإقليمية والدولية كافة، إدراكا لكون تحديد صانع القرار السياسي للأهداف والمبادئ التي تحكم تحركات السياسة الخارجية أهم عناصر نجاحها، جنت مصر ثمار سياستها الخارجية الجديدة فاستعادت بل وعززت مكانتها دوليًا وإقليميًا.

وعلى الرغم من الظرف الدولي الحالي الدقيق، فقد نجحت وزارة الخارجية في تحقيق نجاحات هامة في علاقات مصر بعدد من الدول حول العالم بما في ذلك الولايات المتحدة وللبلدان الآسيوية ودول أمريكا اللاتينية.

وشهد عام 2020 نشاطًا ملحوظًا على صعيد العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات، وانعكس ذلك في استمرار التنسيق رفيع المستوى بين البلدين، حيث شاركت الوزارة في الإعداد لاتصال السيد رئيس الجمهورية مع نظيره الأمريكي في يونيو 2020 وديسمبر 2020، حيث تبادل الرئيسان الرؤى والتقديرات تجاه تطورات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن التباحث حول علاقات التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وعلى جانب آخر، ورغم ظروف تفشي وباء كورونا وما ارتبط بذلك من فرض قيود على حركة السفر والتنقل بشكل عام، إلا إن حركة الزيارات المتبادلة بين البلدين شهدت نشاطًا واضحًا، ومن أهمها الإعداد لزيارة مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الثقافية والتعليمية، وزيارة القائم بأعمال الوكالة الأمريكية للتنمية والتجارة USTDA في فبراير 2020، المساهمة في ترتيب زيارة مساعد وزير الطاقة الأمريكي لشئون الطاقة الأحفورية، ومساعد وزير الخارجية الأمريكي لشئون مصادر الطاقة إلى القاهرة في فبراير 2020، حيث استقبلهما وزير البترول والثروة المعدنية، وتم بحث أنشطة شركات البترول الأمريكية العاملة في مصر وفي مقدمتها شركة اكسون موبيل وشيفرون.

كما شاركت الوزارة في الإعداد لزيارة وزير البترول والثروة المعدنية إلى واشنطن في مارس 2020، للمشاركة في فعاليات المائدة المستديرة لقادة الأعمال بشأن منتدى غاز شرق المتوسط، والترتيب لزيارة القائم بأعمال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "USAID" في أكتوبر 2020، وزيارة وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للنمو الاقتصادي والطاقة والبيئة إلى القاهرة في أكتوبر 2020، ولقائه مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزيرة التجارة والصناعة، حيث تم مناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي بمجالات تكنولوجيا المعلومات، وتطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات بشكل عام.