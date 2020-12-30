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"التعاون الإسلامي" تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار عدن

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"التعاون الإسلامي" تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار عدن "التعاون الإسلامي" تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار عدن

مصراوي Masrawy

05:54 م الأربعاء 30 ديسمبر 2020

- (أ ش أ)

أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار عدن اليوم الأربعاء، بالتزامن مع وصول اليمنية الجديدة.

وأكد الأمين العام في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" أن هذه الأعمال الإرهابية الجبانة لن تثني عزيمة الشعب اليمني والحكومة اليمنية في المضي قدمًا لتحقيق مصلحة بلادهم، عقب الإنجاز الذي تم التوصل إليه بشأن تنفيذ الشق الأمني والعسكري لاتفاق الرياض وصولا إلى تشكيل الحكومة الجديدة.

ودعا العثيمين إلى محاسبة مرتكبي العمل الإرهابي الجبان ومن يقف وراءهم ويمدهم بالمال والسلاح، مجددا تأكيد منظمة التعاون الإسلامي وتأييدها لتحالف دعم الشرعية في اليمن في كل ما يتخذه من أجل إرساء الأمن والاستقرار في اليمن.

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