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قرقاش: هجوم مطار عدن استهداف لاتفاق الرياض

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قرقاش: هجوم مطار عدن استهداف لاتفاق الرياض قرقاش: هجوم مطار عدن استهداف لاتفاق الرياض

مصراوي Masrawy

05:53 م الأربعاء 30 ديسمبر 2020

الإمارات - (أ ش أ)

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات أنور قرقاش، مساء اليوم الأربعاء، إن الهجوم الذي طال مطار عدن، هو استهداف لاتفاق الرياض ولما يحمله من آفاق للاستقرار والسلام في اليمن.

وأكد قرقاش، في تغريدة على موقع "تويتر"، أن كافة عمليات التحريض والتخريب والعنف والإرهاب، ستفشل أمام مشروع السلام الذي تقوده لخير اليمن والمنطقة.

ووقعت 3 انفجارات بقذائف هاون بالتزامن مع وصول اليمنية إلى عدن عصر الأربعاء، ووفق وزارة الصحة اليمنية، بلغت حصيلة تفجير مطار عدن، 22 قتيلاً وأكثر من 50 جريحًا، بينهم ممثلة الصليب الأحمر.

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