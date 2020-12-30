المبعوث الأممي لليمن يدين الهجوم الإرهابي على مطار عدن

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مصراوي Masrawy

اليمن - (أ ش أ)

أدان المبعوث الأممي مارتن جريفيث، بشدة الهجوم العنيف الذي استهدف مطار عدن؛ وأسفر عن مقتل 22 شخصا وإصابة أكثر من 50 آخرين.

وقال جريفيث، حسبما أفادت قناة "العربية"، اليوم الأربعاء، إن "هذا العمل العنيف غير المقبول يذكرنا بأهمية عودة اليمن بشكل عاجل لطريق السلام".

من جهته، أكد المستشار السياسي لرئيس الحكومة اليمنية، ضرورة مواصلة العمل لإنهاء الانقلاب الحوثي والتصدي لأعمالهم الإرهابية، مضيفا أن الحكومة ستكشف المسؤول عن العمل الإرهابي الجبان، وستكثف الإجراءات الأمنية.