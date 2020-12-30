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الإمارات تدين الهجوم الإرهابي على مطار عدن

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الإمارات تدين الهجوم الإرهابي على مطار عدن الإمارات تدين الهجوم الإرهابي على مطار عدن

مصراوي Masrawy

05:50 م الأربعاء 30 ديسمبر 2020

وكالات

أدانت الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار العاصمة اليمنية المؤقتة في عدن، بالتزامن مع وصول وزراء وأعضاء حكومة الكفاءات اليمنية الجديدة لبدء عملها بعد تشكيلها تنفيذاً لاتفاق الرياض، مساء الأربعاء.

ونقلت وكالة الأنباء الإمارتية "وام" عن بيان وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات قوله، إن محاولات استهداف اتفاق الرياض عبر استهداف اليمنية الجديدة ما هو الا مشروع شرير يسعى إلى تقويض فرص الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة، مؤكدة أهمية العمل على مواجهة هذه المحاولات التخريبية بكل يقظة وإصرار.

وأكد البيان على أن دولة الإمارات تعرب عن إدانتها الشديدة لهذه الأعمال الإرهابية، ورفضها القاطع والدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

وشددت الوزارة على أن استمرار هذه الهجمات يوضح طبيعة الخطر الذي يواجه المنطقة من الانقلاب الحوثي، وسعي هذه المليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدة أن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية مستمر في دعم ومساندة كل ما يحقق مصلحة الشعب اليمني الشقيق ويسهم في استقراره وأمنه.

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