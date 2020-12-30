أخبار عاجلة

بالصور.. لجنة متخصصة تتفقد عزل أسوان وتتأكد من توفر أسطوانات الأكسجين -
غلق 8 محال ومطاعم في كفرالشيخ خالفت الإجراءات الاحترازية -
بحرية الاحتلال الإسرائيلي تستهدف مراكب الصيادين جنوب قطاع غزة -
الجيش اليمني: مقتل وإصابة أكثر من ألف من الحوثيين في معارك بتعز خلال 2020 -
خبيرٌ يشرح كيف تعمل "بصمة الدماغ" للكشف عن المُجرمين من طريقة تفكيرهم -
قمة العلا.. قمة الصف الواحد -
‏وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية يتلقى الجرعة الأولى من لقاح ضد كورونا -
وفاة أستاذة جامعية مصابة بكورونا في كفرالشيخ -
بالصور.. إغلاق 7 مراكز للدروس الخصوصية في البحيرة -
في أول أيام القرار.. 130 غرامة عدم ارتداء كمامة في المنيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

تشارك في مراسم تنصيب رئيس بوركينا فاسو

Print
مصر تشارك في مراسم تنصيب رئيس بوركينا فاسو تشارك في مراسم تنصيب رئيس بوركينا فاسو

مصراوي Masrawy

05:46 م الأربعاء 30 ديسمبر 2020

وكالات

شاركت جمهورية العربية، ممثلةً في السفير إبراهيم عبد العظيم الخولي سفير مصر المُعين في واجادوجو بتكليف من الرئيس عبدالفتاح ، في مراسم احتفالات تنصيب وأداء اليمين الدستوري للرئيس روك مارك كريستيان كابوريه، رئيسًا لبوركينا فاسو لولاية ثانية لمدة خمس سنوات والتي أقيمت يوم الاثنين الماضي.

وأوضحت وزارة الخارجية في بيان لها، مساء الأربعاء أن هذا يأتي في ضوء العلاقات التاريخية المُتميزة التي تربط البلدين الأفريقيين الشقيقين وأواصر الأخوة والصداقة بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وروك كابوريه رئيس بوركينا فاسو.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تأييد إلزام اللاعب إبراهيم سعيد بسداد 117 ألف مصروفات دراسية لنجله

تأييد إلزام اللاعب إبراهيم سعيد بسداد 117 ألف مصروفات دراسية لنجله

مصر تطالب بالتوصل لاتفاق ملزم حول سد النهضة قبل المرحلة الثانية من الملء

مصر تطالب بالتوصل لاتفاق ملزم حول سد النهضة قبل المرحلة الثانية من الملء

مدبولي: الرئيس السيسي وجّه بالاعتماد على الصناعة الوطنية بمشروعات حياة كريمة

مدبولي: الرئيس السيسي وجّه بالاعتماد على الصناعة الوطنية بمشروعات حياة كريمة

السيسي يوجّه بزيادة عدد محطات تزويد السيارات بالغاز الطبيعي

السيسي يوجّه بزيادة عدد محطات تزويد السيارات بالغاز الطبيعي

شبكة عيون الإخبارية