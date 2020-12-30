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مصراوي Masrawy

وكالات

شاركت جمهورية مصر العربية، ممثلةً في السفير إبراهيم عبد العظيم الخولي سفير مصر المُعين في واجادوجو بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مراسم احتفالات تنصيب وأداء اليمين الدستوري للرئيس روك مارك كريستيان كابوريه، رئيسًا لبوركينا فاسو لولاية ثانية لمدة خمس سنوات والتي أقيمت يوم الاثنين الماضي.

وأوضحت وزارة الخارجية في بيان لها، مساء الأربعاء أن هذا يأتي في ضوء العلاقات التاريخية المُتميزة التي تربط البلدين الأفريقيين الشقيقين وأواصر الأخوة والصداقة بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وروك كابوريه رئيس بوركينا فاسو.