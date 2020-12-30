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مجلس التعاون الخليجي يدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار عدن

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مجلس التعاون الخليجي يدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار عدن مجلس التعاون الخليجي يدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار عدن

مصراوي Masrawy

05:42 م الأربعاء 30 ديسمبر 2020

- (ا ش ا)

أدان الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار عدن اليوم الأربعاء، بالتزامن مع وصول اليمنية الجديدة والذي وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وأعرب الأمين العام عن استنكاره الشديد لهذا العمل الارهابي الذي يستهدف امن و استقرار اليمن و سلامة شعبه ، معبرًا عن خالص تعازيه ومواساته لأهالي الضحايا، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، مطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه محاسبة الجهات التي تقف وراء هذا الهجوم الذي يهدف لعرقلة كل الجهود الدولية والمسارات لإنهاء الأزمة اليمنية وتحقيق الأمن والاستقرار في أرجاء اليمن، وفق ما نشرته صفحة مجلس التعاون الخليجي على الإنترنت واطلعت عليه الشبيبة.

وأكد الأمين العام وقوف مجلس التعاون مع الحكومة اليمنية وهي تبدأ ممارسة اعمالها الدستوريه من العاصمه المؤقته عدن ، ودعمها في تحقيق تطلعات الشعب اليمني الشقيق، وتعزيز الأمن والاستقرار والتنمية، والتوصل إلى حل سياسي وفق المرجعيات في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216.

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