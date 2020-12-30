أخبار عاجلة

بالصور.. لجنة متخصصة تتفقد عزل أسوان وتتأكد من توفر أسطوانات الأكسجين -
غلق 8 محال ومطاعم في كفرالشيخ خالفت الإجراءات الاحترازية -
بحرية الاحتلال الإسرائيلي تستهدف مراكب الصيادين جنوب قطاع غزة -
الجيش اليمني: مقتل وإصابة أكثر من ألف من الحوثيين في معارك بتعز خلال 2020 -
خبيرٌ يشرح كيف تعمل "بصمة الدماغ" للكشف عن المُجرمين من طريقة تفكيرهم -
قمة العلا.. قمة الصف الواحد -
‏وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية يتلقى الجرعة الأولى من لقاح ضد كورونا -
وفاة أستاذة جامعية مصابة بكورونا في كفرالشيخ -
بالصور.. إغلاق 7 مراكز للدروس الخصوصية في البحيرة -
في أول أيام القرار.. 130 غرامة عدم ارتداء كمامة في المنيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

مصادر طبية: مقتل وإصابة 91 شخصًا على الأقل في انفجار عدن

Print
مصادر طبية: مقتل وإصابة 91 شخصًا على الأقل في انفجار عدن مصادر طبية: مقتل وإصابة 91 شخصًا على الأقل في انفجار عدن

مصراوي Masrawy

05:32 م الأربعاء 30 ديسمبر 2020

وكالات

قالت مصادر طبية، إن الانفجار اسفر عن 26 قتيلاً و65 جريحًا على الأقل، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

‏من حانبه وجه الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، بتشكيل لجنة للتحقيق في تداعيات العمل الإرهابي الذي استهدف مطار عدن.

علق هادي على حادث الانفجار الذي استهدف مطار عدن اليوم، قائلاً‏ إن الأعمال الإرهابية التي تفتعلها مليشيات الحوثي والجماعات الإرهابية المتطرفة لن تثني الشرعية من ممارسة مهامها من العاصمة المؤقتة عدن.

‏أكدت مصادر لشبكة "سكاي نيوز" عربية، أن الانفجار الجديد الذي وقع في عدن مساء اليوم الأربعاء، قد يكون ناجمًا عن صاروخ أو طائرة مسيرة تم إسقاطها قرب قصر المعاشيق.

وكالة "رويترز" عن سكان قولهم إنهم سمعوا دوي انفجار قرب قصر المعاشيق الذي نقل إليه مجلس الوزراء اليمني بعد الهجوم على مطار عدن.

ولم يتضح سبب الانفجار، كما لم ترد تقارير عن إصابات.

وتعرض مطار عدن في وقت سابق من اليوم، بالتزامن مع وصول الحكومة الجديدة إليه، لقصف صاروخي.

وحمل وزير الإعلام في حكومة هادي، معمر الإرياني، الحوثيين المسؤولية عن الهجوم، فيما نفت الجماعة وقوفها وراء الاعتداء.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تقرير ومؤشر إلكتروني.. إجراءان جديدان من الحكومة بشأن أكسجين المستشفيات

تقرير ومؤشر إلكتروني.. إجراءان جديدان من الحكومة بشأن أكسجين المستشفيات

"الكمامة للجميع".. المواطنون يلتزمون بتعليمات الحكومة لمواجهة كورونا (صور)

"الكمامة للجميع".. المواطنون يلتزمون بتعليمات الحكومة لمواجهة كورونا (صور)

مصر تطالب بالتوصل لاتفاق ملزم حول سد النهضة قبل المرحلة الثانية من الملء

مصر تطالب بالتوصل لاتفاق ملزم حول سد النهضة قبل المرحلة الثانية من الملء

مصرع عامل صعقًا بالكهرباء داخل مزرعة في البحيرة

مصرع عامل صعقًا بالكهرباء داخل مزرعة في البحيرة

شبكة عيون الإخبارية