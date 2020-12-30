أخبار عاجلة

بالصور.. لجنة متخصصة تتفقد عزل أسوان وتتأكد من توفر أسطوانات الأكسجين -
غلق 8 محال ومطاعم في كفرالشيخ خالفت الإجراءات الاحترازية -
بحرية الاحتلال الإسرائيلي تستهدف مراكب الصيادين جنوب قطاع غزة -
الجيش اليمني: مقتل وإصابة أكثر من ألف من الحوثيين في معارك بتعز خلال 2020 -
خبيرٌ يشرح كيف تعمل "بصمة الدماغ" للكشف عن المُجرمين من طريقة تفكيرهم -
قمة العلا.. قمة الصف الواحد -
‏وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية يتلقى الجرعة الأولى من لقاح ضد كورونا -
وفاة أستاذة جامعية مصابة بكورونا في كفرالشيخ -
بالصور.. إغلاق 7 مراكز للدروس الخصوصية في البحيرة -
في أول أيام القرار.. 130 غرامة عدم ارتداء كمامة في المنيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

إجراءات ضد الرافضين بداية يناير.. غدا الفرصة الأخيرة للتصالح في مخالفات البناء

Print
إجراءات ضد الرافضين بداية يناير.. غدا الفرصة الأخيرة للتصالح في مخالفات البناء إجراءات ضد الرافضين بداية يناير.. غدا الفرصة الأخيرة للتصالح في مخالفات البناء

مصراوي Masrawy

05:24 م الأربعاء 30 ديسمبر 2020

كتب- محمد نصار:

تنتهي غدا الخميس الموافق 31 ديسمبر 2020 المهلة المحددة من قبل للمواطنين لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع الخاصة بهم وفقا للقانون.

وتعتبر المهلة الحالية التي تنتهي غدا هي الأخيرة للمواطنين لتقديم الطلبات.

وحثت الحكومة المواطنين الذين لم يتقدموا بطلبات التصالح على استغلال الفرصة الأخيرة وتقديم الطلبات وسداد مبلغ الجدية بنسبة 25% من قيمة المخالفة.

ومن المقرر أن تستأنف الأعمال الموقوفة بحق العقارات المخالفة من اليوم التالي لنهاية المهلة والموافق 1 يناير 2021، سواء بالإزالة أو تنفيذ الأحكام القضائية أو قطع المرافق أو غيرها من الوسائل الأخرى للتعامل مع الممتنعين عن التصالح.​

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تقرير ومؤشر إلكتروني.. إجراءان جديدان من الحكومة بشأن أكسجين المستشفيات

تقرير ومؤشر إلكتروني.. إجراءان جديدان من الحكومة بشأن أكسجين المستشفيات

"الكمامة للجميع".. المواطنون يلتزمون بتعليمات الحكومة لمواجهة كورونا (صور)

"الكمامة للجميع".. المواطنون يلتزمون بتعليمات الحكومة لمواجهة كورونا (صور)

مصر تطالب بالتوصل لاتفاق ملزم حول سد النهضة قبل المرحلة الثانية من الملء

مصر تطالب بالتوصل لاتفاق ملزم حول سد النهضة قبل المرحلة الثانية من الملء

مصرع عامل صعقًا بالكهرباء داخل مزرعة في البحيرة

مصرع عامل صعقًا بالكهرباء داخل مزرعة في البحيرة

شبكة عيون الإخبارية