إجراءات ضد الرافضين بداية يناير.. غدا الفرصة الأخيرة للتصالح في مخالفات البناء

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

تنتهي غدا الخميس الموافق 31 ديسمبر 2020 المهلة المحددة من قبل الحكومة للمواطنين لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع الخاصة بهم وفقا للقانون.

وتعتبر المهلة الحالية التي تنتهي غدا هي الأخيرة للمواطنين لتقديم الطلبات.

وحثت الحكومة المواطنين الذين لم يتقدموا بطلبات التصالح على استغلال الفرصة الأخيرة وتقديم الطلبات وسداد مبلغ الجدية بنسبة 25% من قيمة المخالفة.

ومن المقرر أن تستأنف الأعمال الموقوفة بحق العقارات المخالفة من اليوم التالي لنهاية المهلة والموافق 1 يناير 2021، سواء بالإزالة أو تنفيذ الأحكام القضائية أو قطع المرافق أو غيرها من الوسائل الأخرى للتعامل مع الممتنعين عن التصالح.​