رئيس السكة الحديد يبحث مع السفير الإيطالي أوجه التعاون

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

بحث المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد مع جامباولو كانتيني سفير دولة إيطاليا بالقاهرة ومسؤولي شركتي (SACE وSAIPEMS) أوجه التعاون والمشروعات المشتركة.

وناقش رسلان، خلال اللقاء اليوم الأربعاء، أوجه التعاون السابقة مع الجانب الإيطالي سواء على الجانب التنفيذي من خلال تجديد 300 كم سكة حديد بمعرفة شركة "سالشيف" على خط (القاهرة - أسوان)، أو على الجانب الاستشاري من خلال إعداد الدراسات الاستشارية اللازمة لتطوير نظم الإشارات والاتصالات لخط (بنها - الزقازيق - الإسماعيلية - بورسعيد) بمعرفة شركة "إيتالفير".

وتناول اللقاء تنفيذ مشروع تطوير كهربة إشارات خط (بني سويف - أسيوط) بمعرفة شركة "الستوم" الإيطالية، وتقديم الدراسات الاستشارية للانتقال لنظام التحكم الآلي الحديث ETCS-L1 بدلًا من النظام الحالي ZUB System بمعرفة شركة "إيتالفير".

وتم عرض قائمة بمشروعات الهيئة التي يمكن للشركات الإيطالية المشاركة فيها كازدواج خطوط (قليوب - منوف - طنطا) و(طنطا - زفتى - الزقازيق) و(المنصورة - دمياط)، وكذلك تطوير نظم الإشارات على خط (طنطا - المنصورة - دمياط) و(القاهرة - الجيزة).

من جهته، أكد السفير الإيطالي استعداد الشركات الإيطالية المتخصصة في المشاركة في تنفيذ تلك المشروعات عند طرحها بمعرفة السكة الحديد، موضحًا اهتمام الجانب الإيطالي بأعمال إعادة تأهيل خط (أبوطرطور - قنا - سفاجا - الغردقة)، وآخر موقف بالنسبة لهذا المشروع من إضافة وصلة (الغردقة - سفاجا) بهذا الخط.

وبحث الجانبان أوجه التعاون المستقبلي، والدور الذي يمكن من خلاله أن تشارك الشركات الإيطالية بخبراتها الطويلة في رحلة التطوير الشاملة التي بدأتها هيئة السكة الحديد وتواصل العمل عليها تحت رعاية القيادة السياسية للدولة المصرية.

وأعرب السفير الإيطالي عن خالص شكره لحفاوة الترحيب ودفء الاستقبال، مبديًا بزيارة واحدة من أعرق مؤسسات النقل في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وفي نهاية اللقاء، قدّم رئيس الهيئة تهانيه القلبية للسفير بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، مُهديًا له درع السكة الحديد.​