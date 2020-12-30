مساعد وزيرة الصحة تتفقد حميات شبين الكوم والصدر في المنوفية (صور)

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

المنوفية- أحمد الباهي:

زارت الدكتورة هناء سرور، عضو مجلس النواب ومساعد وزيرة الصحة، اليوم الأربعاء، مستشفى حميات شبين الكوم بميت خلف، وكان في استقبالها الدكتور حسين محمد، مدير المستشفى، وذلك للاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وتفقد شبكة الغازات وتانك الأكسجين.

وتفقدت مساعد وزيرة الصحة، مستشفى الصدر، وكان في استقبالها الدكتور أسامة منصور، مدير عام المستشفيات بمديرية الصحة ومدير مستشفى الصدر، لبحث إنشاء 23 سرير عناية متوسطة بالجهود الذاتية تضاف لطاقة المستشفى في أسرع وقت لخدمة أهالى المحافظة خلال جائحة كورونا، وتبين أن المستشفى به 60 مريض داخلى و7 بالعناية المركزة بينهم 5 على التنفس الصناعي، ويوجد مكان متاح لـ23 سرير عناية متوسطة.

واجتمعت "سرور" بإدارة المستشفى لبحث الاحتياجات المطلوبة، وهى توفير 20 سرير عناية و23 مونيتور و100 أسطوانة و40 منظم أسطوانة لتشغيل القسم الداخلي على أسطوانات مباشرة وتشغيل العناية المتوسطة على شبكة الأكسجين بتكلفة تقديرية تصل لـ500 ألف جنيه، وسيتم شراء الاحتياجات حسب الأولويات طبقًا لما يتم توفيره، والتشغيل الفوري خلال أيام.